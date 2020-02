Sanduíche de cenoura e salsão

Calorias: 196 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 xícara (chá) de cenoura ralada grosso

. 1/4 de xícara (chá) de salsão picado

. 2 colheres (sopa) de pimentão verde picado

. 1 maçã vermelha com casca picada

. 1 copo de iogurte natural

. Sal a gosto

. 4 pães redondos

Para decorar:

. Folhas de agrião



Modo de preparo

Numa tigela pequena, junte a cenoura, o salsão, o pimentão, a maçã e o iogurte. Misture delicadamente e tempere com sal. Corte os pães ao meio. Distribua a mistura por igual entre as quatro metades de pão. Decore com folhas de agrião e cubra com o pão restante. Sirva.