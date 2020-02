Sanduíche de cenoura com maçã

Calorias: 248 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 cenoura ralada grosso

. 1 maçã verde com casca

. 1 xícara (chá) de maionese

. 1/2 xícara (chá) de nozes picadas

. Sal a gosto

. 24 fatias de pão de forma sem casca



Modo de preparo

Rale a cenoura no ralador grosso e corte a maçã em cubos. Numa tigela, junte a maionese, as nozes, a cenoura e a maçã. Tempere com sal e misture bem. Espalhe o recheio sobre metade das fatias de pão e cubra com as restantes. Coloque-os numa assadeira, cubra com um pano de prato úmido e deixe na geladeira até o momento de servir.