Sanduíche de abacate

Calorias: 434 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 1 porção

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 pão francês cortado ao meio

. 2 ramos de agrião picados

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 3 colheres (chá) de azeite

. 3 colheres (chá) de suco de limão

. 2 fatias de abacate

. 3 fatias de tomate

Modo de preparo:

Numa metade do pão francês, acomo-de o agrião cortado, de modo que os talos não fiquem para fora. Tempere com o sal, a pimenta, uma colher (chá) de azeite e uma de suco de limão. Espalhe as fatias de abacate e tempere da mesma forma. Faça o mesmo com as rodelas de tomate. Depois cubra com a outra metade do pão e, se quiser, corte o lanche na transversal antes de servir.