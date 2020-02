Salaminho de chocolate

Calorias: 120 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 300 g de chocolate meio amargo em pedaços

. 100 g de margarina

. 2 colheres (sopa) de aveia em flocos

. 100 g de biscoito maisena picado

. 50 g de castanha-do-pará picada

. 100 g de chocolate branco picado

Modo de preparo

1. Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria junto com a margarina e deixe esfriar.

2. Misture a aveia, o biscoito e a castanha-do-pará.

3. Junte o chocolate branco e misture bem.

4. Ponha a mistura sobre uma folha de papel-manteiga, moldando-a na forma de um rolo com 35 cm de comprimento.



5. Feche bem as pontas e leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas.