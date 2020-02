Salada de cenoura, pepino e laranja

Calorias: 175 por porção

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 2 grapefruits ou laranjas-baía

· 2 kiwis sem casca e cortados em fatias finas

· 2 colheres (sopa) de suco de limão

· 1 cenoura ralada grosseiramente

· 1 pepino cortado em fatias finas

Molho:

· 1/4 de xícara (chá) de maionese

· 1/4 de xícara (chá) de iogurte

· 1/3 de xícara (chá) de cebolinha verde picada

· Salsa picada e sal a gosto

Modo de preparo:

Divida o grapefruit ou as laranjas ao meio, retire a polpa e reserve-a, formando quatro taças com as metades das cascas. Misture o kiwi e o suco de limão. Recheie as taças com a polpa e parte do kiwi, da cenoura e do pepino. Reserve o restante para a decoração.

Molho:

Misture a maionese, o iogurte, a cebolinha, a salsa e o sal. Decore as taças com o kiwi, a cenoura e o pepino. Cubra a salada com o molho e sirva em seguida.