Salada de acelga com carne

Calorias: 264

Categoria: Salada

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 8 escalopes de vitela

. 1/2 colher (chá) de tomilho seco

. 1/2 colher (chá) de orégano

. 1/2 colher (chá) de salsa picada

. Sal a gosto

. 3 colheres (sopa) de azeite

. 12 folhas de acelga picadas

. 2 tomates caqui em fatias

Para polvilhar:

. 2 colheres (sopa) de uva passa preta sem sementes

Modo de preparo:

Tempere os escalopes com as ervas e sal. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira e frite a carne. Corte-a em tirinhas. Distribua a acelga em pratos individuais e, sobre ela, a carne. Ponha as fatias de tomate na lateral de cada prato e polvilhe com a uva passa.