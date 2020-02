Salada Caprese

Em água fervente, escalde os tomates por 1 minuto e retire-os.

Coloque-os em um bowl com água e gelo e deixe-os esfriar.

Retire a pele dos tomates e reserve para o preparo do tomate-caqui.

Com uma colher, retire a tampa superior e a polpa de dentro do tomate, junto com as sementes.

Tempere os tomates com 10 g de sal, açúcar mascavo, tomilho e deixe-os escorrer de boca para baixo, sobre uma peneira, por 3 horas.

Leve-os ao forno levemente aquecido (60 ºC), por cerca de 1 hora, para que desidratem.

Faça uma pasta com a mussarela e tempere-a com cebolete, azeite extravirgem, sal e pimenta.

Frite as folhas de manjericão no azeite aquecido a 160 ºC, retire-as e deixe-as secando sobre papel-toalha.

Reserve para finalização.

Recheie os tomates com a pasta de mussarela e reserve.