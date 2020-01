Ruffles e Toddy se uniram e lançaram o salgadinho mais diferentão de todos

As marcas Ruffles e Toddy se uniram para apresentar um novo produto bem legal (e diferentão!). Intitulado de RT – uma ressignificação de “Retweet”, do Twitter – o novo salgadinho une a crocância da batata da Ruffles com o sabor do achocolatado Toddy. Que coisa, hein?

Com uma divulgação engraçadinha nas redes sociais, as marcas soltaram pistas do que estaria por vir do produto e agitaram a internet. Experimentamos a novidade e o sabor dividiu a redação: teve gente que gostou e gente que preferiu não comer uma segunda batatinha.

Veja também



E se a sigla RT significar uma parada muito louca e a gente nunca desconfiou disso?

Tipo, R de uma coisa, T de outra? EITA. #DÁUMRT com a sua teoria. pic.twitter.com/TMupZsG3Ii — TODDY® (@toddybrasil) May 7, 2019

Se você tá aí morrendo de vontade de experimentar, há um porém: o salgadinho não será comercializado. A PepsiCo, dona da marca, já contou que o sabor faz parte de uma estratégia de divulgação que tem como intuito a interação entre os consumidores e as marcas. Então, quem quiser experimentar a novidade, terá que ficar de olho nas contas oficiais do Twitter da Toddy e da Ruffles. Alguns fãs serão selecionados pra testar a novidade.