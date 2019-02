Rosquinha de maçã com leite condensado

Calorias: 76 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Médio

Rendimento: 50 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 250 ml de leite morno

. 3/4 de xícara (chá) de óleo

. 3 ovos

. 2 tabletes de fermento biológico (30g)

. 7 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 5 colheres (sopa) de açúcar

. 1 pitada de sal

. 1 gema batida para pincelar

Recheio:

. 10 maçãs pequenas descascadas e cortadas em cubos

. 1 lata de leite condensado

. 1 colher (sopa) de margarina

. 150g de nozes picadas

. 1 gema batida para pincelar

. Açúcar cristal para polvilhar

Modo de Preparo

No liquidificador bata o leite, o óleo, os ovos e o fermento esfarelado. Reserve. Em uma tigela, coloque a farinha, o açúcar e o sal. Aos poucos acrescente a mistura do liquidificador e mexa bem com uma colher de pau. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e trabalhe até desgrudar das mãos. Cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume.

Recheio: Em uma panela, coloque as maçãs, o leite condensado e a margarina. Leve ao fogo brando, mexendo sempre até começar a desgrudar do fundo da panela e a maçã ficar bem macia, Desligue o fogo e misture as nozes. Deixe esfriar.

Montagem: Divida a massa em duas partes. Com um rolo, abra cada parte formando um retângulo. Distribua o recheio, enrole como um rocambole e corte fatias de 2 cm de espessura. Distribua as fatias em uma assadeira levemente untada com margarina, cubra e deixe descansar por 15 minutos. Pincele a gema. Asse no forno preaquecido a 180º até dourar. Ainda quente polvilhe açúcar cristal.