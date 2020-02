Rolinho de legumes com cream cheese

Calorias: 249 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 1 porção

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 colher (sopa) de cream cheese

. 3 colheres (sopa) de ratatouille

. 1 prato (sobremesa) de alface americana cortada em tiras

. 1 tortilha verde (ou pão sírio fino)

Ratatouille:

. 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

. 1 cebola média em cubos

. 2 dentes de alho picados

. 1 pimentão vermelho em cubos

. 2 tomates em cubos e sem semente

. 1 abobrinha grande em cubos

. 1 berinjela pequena em cubos

. Sal, orégano e manjericão a gosto

. 1 colher (sopa) de salsinha picada

Modo de preparo:

Para fazer o ratatouille, grelhe a cebola, o alho e o pimentão no azeite preaquecido. Junte o tomate, a abobrinha e a berinjela. Adicione o sal e as ervas e cozinhe até os legumes ficarem levemente macios. Separe as 3 col. (sopa) do ratatouille, misture com o cream cheese e deixe derreter. Monte o wrap: ponha o ratatouille com o cream cheese e a alface sobre a tortilha. Enrole, corte ao meio e sirva.