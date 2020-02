Rolinho de frango

Calorias: 445

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 4 filés de frango

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 4 fatias de presunto

. 1 xícara (chá) de queijo prato ralado no ralo fino

. 3/4 de xícara (chá) de pão torrado e moído

. 2 ovos ligeiramente batidos

. 1/3 de xícara (chá) de manteiga

. 1 colher (sopa) de óleo

. 1/4 de xícara (chá) de queijo prato ralado no ralo grosso

Modo de preparo:

Bata cada filé com o batedor de carne até obter uma espessura uniforme e tempere com sal e pimenta. Corte as fatias de presunto ao meio e ponha duas metades sobre cada filé. Espalhe 3 colheres (sopa) de queijo ralado fino. Enrole os filés com cuidado e prenda cada rolinho com um palito. Misture o queijo ralado fino restante com o pão moído. Passe cada rolinho nos ovos batidos e, em seguida, no pão moído. Reserve. Aqueça o forno a 220ºC. Derreta a manteiga em uma frigideira e acrescente o óleo. Doure os rolinhos e abaixe o fogo. Deixe por mais 15 minutos. Escorra os rolinhos, retire os palitos e polvilhe com um pouco de queijo ralado grosso. Disponha o frango em um refratário untado e leve ao forno para gratinar. Sirva em seguida.