Rocambole salgado

Calorias: 215

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Massa:

. 4 ovos

. 1 colher de sal

. 1/2 xícara de farinha de trigo

. 1/2 colher de fermento químico em pó

Recheio:

. 150 g de peru defumado

. 1/2 xícara (chá) de queijo frescal light ralado grosso

. 1/2 xícara (chá) de maionese light

. 1/2 colher (chá) de alecrim picado

Cobertura:

. 1/2 xícara (chá) de maionese

. Queijo ralado a gosto para polvilhar

Modo de preparo:

Recheio: No processador, bata o peru e o queijo. Misture a maionese e o alecrim picado. Disponha sobre a massa assada e a enrole com ajuda do

pano. Deixe enrolado até esfriar bem.

Massa: Bata bem os ovos com o sal na batedeira. Retire e junte, aos poucos, a farinha misturada com o fermento. Transfira para uma assadeira, untada e forrada com papel manteiga. Asse no forno, em temperatura média por 10 minutos e desenforme sobre um pano úmido. Espalhe bem o recheio e enrole o rocambole com ajuda do pano de prato e deixe descansar por 15 minutos.

Cobertura: Transfira o rocambole para o prato de servir. Cubra com a maionese e polvilhe com o queijo ralado. Corte em fatias e sirva.