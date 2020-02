Rocambole de tâmara seca e nozes

Calorias: 70 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Médio

Rendimento: 22 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Massa:

. 1 xícara de farinha de trigo (120 g)

. 1/4 de xícara de açúcar (45 g)

. 1/2 colher (chá) de fermento em pó

. 1/4 de xícara de manteiga gelada (50 g), cortada em pedaços pequenos

. 1 gema

Recheio:

. 1 3/4 de xícara de tâmara seca (300 g)

. 1/2 xícara de nozes picadas (50 g)

. 1 colher (chá) de casca de limão ralada

. Manteiga (para untar)

. Farinha de trigo (para polvilhar)

Cobertura:

. 100 g de chocolate meio amargo, partido em pedaços

Modo de preparo:

Massa: numa tigela média, coloque todos os ingredientes, exceto a gema, e misture com a ponta dos dedos até formar uma farofa. Junte a gema e amasse rapidamente com as mãos. Faça uma bola com a massa e reserve.

Recheio: tire o caroço das tâmaras. Bata no processador com as nozes até obter uma pasta. Junte a casca de limão ralada, misture e reserve. Aqueça o forno a 180ºC (médio). Unte com manteiga uma assadeira grande. Reserve. Polvilhe com farinha de trigo uma superfície lisa. Com um rolo, abra a massa até obter um quadrado de 30 cm de lado. Espalhe a mistura de tâmara e nozes reservada sobre ela e enrole formando um rocambole. Passe para a assadeira preparada. Asse no forno preaquecido até começar a dourar (cerca de 30 minutos). Deixe esfriar.

Cobertura: apóie um refratário com os pedaços de chocolate numa panela pequena com água (a água não deve tocar o refratário). Leve ao fogo baixo, mexendo delicadamente com uma espátula, até o chocolate derreter (cerca de 5 minutos). Derrame sobre uma superfície lisa. Com uma espátula, faça movimentos de vaivém para esfriar o chocolate. Com um pincel, espalhe o chocolate sobre o rocambole já frio. Deixe firmar na geladeira (cerca de 30 minutos). Transfira para uma travessa e sirva em seguida.