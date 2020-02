Rocambole de carne com mandioca

Calorias: 417 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 4 cebolas em rodelas finas

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 1 kg de carne moída

. Sal, páprica picante e pimenta a gosto

. 4 dentes de alho amassados

. 300 g de mandioca ralada grossa

. 1 colher (sopa) de alecrim picado

. 1 cenoura ralada grosso

Molho:

. 1 pimentão vermelho

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

. 1 xícara (chá) de leite

. Sal a gosto



Modo de preparo

Doure a cebola na manteiga. Reserve. Tempere a carne com o sal, a páprica, a pimenta e o alho. Em uma folha grande de papel-manteiga untado, espalhe a carne. Faça uma camada com a mandioca misturada com o alecrim e a cebola. Polvilhe a cenoura ralada e, com a ajuda do papel-manteiga, enrole a carne como um rocambole. Feche bem o papel e coloque-o em uma assadeira. Leve ao forno médio por 30 minutos. Retire do forno e remova o papel com cuidado. Pincele o rocambole com o caldo da assadeira e asse durante mais 15 minutos. Reserve.

Molho:

Numa panela, cozinhe o pimentão com o azeite por 12 minutos. Junte a farinha dissolvida no leite e, sem parar de mexer, cozinhe até engrossar ligeiramente. Passe para o liquidificador e bata bem. Coe, tempere com o sal e sirva com o rocambole.