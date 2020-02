Risoto de quinoa ao funghi

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 500 g de quinoa

. 100 g de funghi secchi

. 300 ml de água morna

. 70 g de manteiga

. 150 g de cebola picada

. 40 g de purê de alho assado

. 1 colher (sopa) de óleo de soja

. 200 ml de vinho branco

. 1,2 litro de caldo de legumes

. 2 colheres (sopa) de creme de leite

. Sal e parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:

Hidrate o funghi secchi em água morna por pelo menos 30 minutos. Quando os funghi hidratados estiverem macios, retire da água, esprema e escorra o excesso de água e pique grosseiramente. Coe a água em uma peneira fi na com um pedaço de tecido para retirar toda a areia. Reserve a água e os funghi. Em uma panela funda, derreta a manteiga e murche a cebola sem corar. Acrescente o purê de alho assado e refogue. Junte o óleo e a quinoa, refogue muito bem todos os grãos sem tostar. Cuide para realmente não tostar. Acrescente vinho branco e mexa bastante: reduza até secar. Acrescente 300 ml do fundo de vegetais, mexa para distribuir o caldo e reduza até quase secar. Acrescente mais 300 ml do caldo de legumes, junte os cogumelos ao vinho e mexa para distribuir o caldo e reduza até quase secar. Junte o fundo restante e misture. Não é necessário deixar secar totalmente. Finalize com um pouco de creme de leite e parmesão ralado.