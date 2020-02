Risoto de linguiça e tomate-cereja

Calorias: 463

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Médio

Rendimento: 5

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 1 litro de caldo de carne

. 1 cebola média picada

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 200 g de linguiça calabresa defumada em fatias bem finas

. 1 xícara (chá) de arroz arbóreo cru

. 1 pitada de sal

. 1 pitada de pimenta-do-reino

. 1/2 xícara (chá) de tomate-cereja cortado ao meio

. 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

. 4 colheres (sopa) de folhas de manjericão

Modo de preparo:

Numa panela grande, aqueça o caldo até o ponto de fervura e reserve, mantendo-o aquecido. Em outra panela, leve ao fogo médio a cebola e metade da manteiga. Mexa bem até a cebola dourar. Coloque a linguiça e frite por cinco minutos. Abaixe o fogo, junte o arroz e refogue, mexendo sempre, por mais cinco minutos. Adicione 1 xícara do caldo de carne e siga mexendo. Tempere com o sal e a pimenta. Ponha 1 xícara de caldo por vez, à medida que o arroz secar. Cozinhe até o grão ficar al dente (macio, porém firme). Retire do fogo, junte o tomate, a manteiga restante, o queijo parmesão e o manjericão. Misture, transfira para uma travessa e sirva imediatamente.