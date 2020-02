Risoto de cogumelo seco

Corte o cogumelo em pedaços e reserve. Reserve também uma xícara da água do cozimento.

Em uma panela, dissolva o caldo de galinha em oito xícaras (chá) de água fervente.

Em outra panela, refogue o azeite, quatro colheres (sopa) da manteiga, a cebola, o alho e a salsa, mexendo, até a cebola ficar macia. Junte o arroz e refogue, mexendo.

Regue com o vinho, misture e cozinhe até evaporar. Acrescente 1 xícara do caldo fervente e mexa até o arroz absorver o caldo. Tempere com sal e pimenta.

Adicione o cogumelo e a água do cozimento reservados e, aos poucos, acrescente o caldo restante, uma xícara por vez, mexendo até o arroz ficar al dente.

Retire do fogo. Junte a manteiga restante e o parmesão.

Mexa, tampe a panela e deixe descansar por 2 minutos. Passe para uma tigela, polvilhe com mais parmesão e sirva.