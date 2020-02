Risoto de cação com legumes

Calorias: 341 por porção

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 kg de cação limpo

. Sal a gosto

. ¼ de xícara (chá) de suco de limão

. 4 dentes de alho

. 1 cebola picada

. ¼ de xícara (chá) de manteiga

. 1 cenoura sem casca em cubos

. ½ xícara (chá) de vagem cortada em cubos

. 1 xícara (chá) de ervilha fresca

. 1 colher (chá) de alecrim seco

. 1 ½ xícara (chá) de arroz arbóreo

. 3 xícaras (chá) de água

Modo de fazer

Corte o peixe em cubos e tempere com metade do sal e o suco de limão. Reserve. Pique o alho e refogue-o com a cebola numa panela grande. Junte a manteiga e a cebola, mexendo até a cebola murchar. Ponha a cenoura, a vagem e a ervilha. Refogue, mexendo sempre, por dois minutos. Adicione o alecrim, o peixe e o sal restante. Refogue, mexendo, até o peixe ficar macio. Ponha o arroz e vá juntando a água aos poucos, uma xícara de cada vez, até que o arroz esteja macio, mas firme (al dente). Prove e adicione mais sal se desejar. Sirva.