Risoto de brócolis e couve-flor

Em uma frigideira grande, leve ao fogo médio o azeite, a cebola e o alho e frite até a cebola murchar. Acrescente o arroz e mexa.

Junte o vinho, misture e deixe ferver até que todo o líquido tenha evaporado. Adicione 1 xícara do caldo de galinha e o sal, misture e cozinhe até que todo o líquido tenha sido absorvido.

Junte as florezinhas de brócolis e as de couve-flor, as sementes de mostarda e mais 1 xícara do caldo.

Vá acrescentando mais caldo à medida que o líquido for secando, uma xícara de cada vez, por 25 minutos ou até o arroz ficar macio, porém al dente.

Retire do fogo, adicione a manteiga, transfira para uma travessa e sirva imediatamente.