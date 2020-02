Risoto de alcachofra

Calorias: 351 por porção

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 6 fundos de alcachofra

· 3 xícaras (chá) de água

· 2 colheres (sopa) de azeite

· 1 colher (sopa) de suco de limão

· 8 xícaras (chá) de caldo de legumes (ou 4 tabletes dissolvidos na mesma quantidade de água)

· 2 colheres (sopa) de cebola picada

· 1 dente de alho picado

· 2 xícaras (chá) de arroz arbóreo (se quiser, use arroz comum)

· 2 colheres (sopa) de salsa picada

· 1 colher (sopa) de manjericão picado

· 1 colher (chá) de orégano

· 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

· Sal e pimenta-do-reino a gosto



Para Decorar:

· Gomos de limão

Modo de preparo:

Leve ao fogo, em panela semitampada, os fundos de alcachofra, a água, uma colher (sopa) do azeite e o suco de limão. Ferva por dez minutos ou até a alcachofra ficar macia. Retire a alcachofra e reserve uma xícara do líquido. Volte esse líquido para a panela, adicione o caldo de legumes. Tampe e deixe ferver em fogo baixo. Reserve. Numa frigideira grande, refogue a cebola e o alho no azeite restante até a cebola ficar macia. Frite o arroz e frite por três minutos, mexendo sempre. Corte os fundos em cubinhos e junte ao arroz. Adicione a salsa, o manjericão, o orégano, sal, pimenta e uma xícara do caldo fervente. Misture. À medida que o líquido for evaporando, acrescente, aos poucos, o caldo reservado. Deixe ferver até o arroz ficar cozido, porém firme. Polvilhe com o queijo, decore com o limão e sirva.