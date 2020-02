Rigatoni recheado com frango

Calorias: 761

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 250 g de macarrão tipo rigatone

. 3 peitos de frango cozidos e cortados em cubos

. 100 g de presunto cozido

. 3 xícaras de azeitona preta picada

. 2 colheres (sopa) de manteiga ou azeite

. 1 tablete de caldo de galinha

. 1 cebola picada

. 1 tomate picado

. 12 pimentão picado

. 1 12 xícara de molho de tomate

. Pimenta-do-reino a gosto

. 1 caixinha de creme de leite (200 g)

. 12 xícara de cheiro-verde

. 100 g de mussarela



Modo de preparo:

Cozinhe o macarrão por oito minutos e reserve. Junte o frango, o presunto e duas xícaras de azeitona. Bata tudo no processador e reserve. Numa panela, derreta a manteiga com o caldo de galinha, refogue a cebola, o tomate, o pimentão e o restante da azeitona. Acrescente o molho de tomate e a pimenta. Adicione meia xícara de água e deixe ferver. Junte o creme de leite e o cheiro- verde. Cozinhe por cinco minutos. Com o saco de confeitar, recheie cada rigatone com o creme de frango e presunto. Em um refratário, coloque um pouco do molho e disponha a massa. Intercale camadas de massa e de molho. Cubra com a mussarela e leve ao forno preaquecido a 180ºC para gratinar. Sirva quente.