Calorias: 68 por porção

Categoria: Bebidas

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Zás-trás (até 15 minutos)

Tipo: Bebida

Ingredientes

. Casca de 3 mangas bem limpas

. 1 1/2 litro de água gelada

. Açúcar a gosto



Modo de preparo

Ponha a casca no copo do liquidificador, cubra com 1/2 litro de água e bata bem. Adicione a água restante e misture. Coe e adoce antes de servir.