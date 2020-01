Receitas típicas do Nordeste para comemorar o Dia do Nordestino

No dia 08 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino, no país todo. Das praias paradisíacas e indescritíveis aos carnavais sem comparação, a região Nordeste é uma das mais ricas em termos gastronômicos. Muitas das receitas desta lista podem aparecer, facilmente, em outros estados, pois a popularização delas fez com que se misturassem às outras culturas, como a portuguesa, espanhola e africana. E não se engane: esta é uma pequena amostra das muitas delícias que todos os imigrantes nordestinos trouxeram para cada cidade brasileira. E aí, qual o seu prato favorito?

Maranhão

Apesar de ser confundida com a tapioca, a massa de beiju é feita com a raiz da mandioca, normalmente recheada com carne-de-sol ou coco.

Piauí

O escondidinho pode até ser bem famoso em muitos estados brasileiros, mas o original de carne-seca com aipim vem lá do Piauí.

Um prato bem comum para quem gosta de culinária brasileira, o baião-de-dois também aparece bastante no Sudeste.

Ceará

Para os de estômago forte e apetite por receitas diferentes, o sarapatel – aquele favorito do Comendador (Alexandre Nero), em Império – é uma ótima pedida para comemorar a data com a família.

Um dos doces cearenses mais famosos – e bastante presente nas Festas Juninas – é a rapadura. A dica é inovar e fazer um delicioso bolo de rapadura!

Rio Grande do Norte

Talvez você esteja mais acostumada a versão doce da paçoca, mas a gente garante: vale a pena experimentar a salgada, feita com carne-de-sol.

Paraíba

Se você gosta do sabor diferente do charque – também comum no Rio Grande do Sul -, essa é a receita perfeita para o dia.

Pernambuco

Uma das maiores delícias de Pernambuco é o espetacular bolo de rolo, que mais parece uma obra de arte!

O bolo Souza Leão é um verdadeiro patrimônio histórico da gastronomia brasileira, especialmente a pernambucana. Não deixe de conhecer!

Aqui não tem desperdício, não: a galinha é utilizada inteira, incluindo os miúdos e até mesmo o sangue, que dá o tom do caldo (e o sabor, claro!) da galinha cabidela.

Alagoas

Das maravilhosas receitas que conhecemos desta região, o pudim de tapioca é, facilmente, uma das mais gostosas.

Sergipe

Se a galinha cabidela te pareceu estranha, provavelmente você não irá se identificar tanto com a galinha ao molho pardo. Famosa no interior de São Paulo, essa receita vem lá de cima, com muito gosto!

A casquinha de siri pode até ser boa, mas nunca será a verdadeira casquinha de caranguejo <3.

Bahia

Dentre as muitas fusões das culinárias nordestinas, o acarajé com vatapá merece um destaque especial por um bom motivo: é herança da cultura africana, que tem um preparo sagrado desse prato. E essa tradição é especialmente forte na gastronomia baiana.

Já comeu caruru por aí? Assim como a maioria dos estados do Nordeste, a Bahia também tem bastante comida boa feita com peixes e frutos do mar.

Uma das melhores invenções deste país: a moqueca de peixe. Porque você pode fazer com qualquer tipo e ainda incrementar com camarões!