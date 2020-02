Receitas para o Almoço de Páscoa em MÁXIMA

Com Paola Oliveira, a edição 11 de MÁXIMA (abril/ 2011) traz receitas para o almoço de Páscoa

Foto: Reprodução

Quem já está programando o almoço especial de Páscoa vai se derreter diante da edição de abril (2011) da revista MÁXIMA. As 16 páginas do caderno de culinária estão recheadíssimas com ideias de receitas para o encontro familiar ao redor da mesa. Não falta nem o tradicionalíssimo bacalhau na versão ao forno – muito bem acompanhado pela inusitada salada de folhas e flores. A sugestão para sobremesa é um incrível pavê de doce de leite e sorvete, que pode ser substituído pela tentadora musse de chocolate e coco, que estampa a capa do suplemento de receitas.

Páscoa decorada

Que tal enfeitar a mesa de Páscoa no maior capricho? MÁXIMA 11 ensina como

Foto: Reprodução

Sem fugir do tema da celebração da grande festa religiosa, a edição 11 de MÁXIMA também ensina como enfeitar a casa para a comemoração. São dicas incríveis para criar uma mesa linda, com coelhos, ovos, chocolate e muitos detalhes rústicos e florais. Gostou da sugestão? Para sentir o gostinho, aprenda como dobrar o guardanapo em formato de coelho. E se você não vai festejar a Páscoa em casa e vai aproveitar o feriado para viajar, vale ficar de olho nas dicas de lugares que celebram a Páscoa com muita devoção: Diamantina (MG), Nova Jerusalém (PE) e Santana de Parnaíba (SP).

Beleza em dia

Se a Páscoa e toda a alegria da festa são destaques desta edição, é a beleza da atriz Paola Oliveira que estampa a capa da edição de abril (confira o making of). Em entrevista à equipe de MÁXIMA, Paola revela as características que compõem sua autoconfiança: coragem, criatividade, otimismo, dedicação e autoestima. Autoestima, aliás, é o que a leitora vai reforçar com as reportagens especiais de roupas que afinam a silhueta e da dieta volumétrica que permite comer bastante (e perder peso) e ao conferir a mudança radical das primeiras vencedoras (Angélica Ramanetti e Daniella Souza) do concurso Transformação MÁXIMA.