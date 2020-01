Ingredientes

3 ovos

2 colheres de sopa de açúcar

200 g de chocolate meio amargo

1 caixa de creme de leite

Modo de fazer

Com um batedor, bata as gemas até dobrarem de volume. Acrescente o açúcar e bata mais. Em outro recipiente, derreta o chocolate. Acrescente o creme de leite no chocolate e, em seguida, a mistura de gemas. Continue batendo até ficar homogêneo e reserve. Bata as claras em neve e incorpore à mistura de chocolate. Divida em taças e leve para gelar.