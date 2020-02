Quebre o ovo em uma tigela funda e bata bem com um garfo.

Adicione o leite e misture bem.

Coloque uma fatia de rabanada na tigela com o leite e o ovo e a banhe com essa mistura, com ajuda de uma colher.

Transfira a rabanada para uma assadeira antiaderente untada com manteiga e leve ao forno, preaquecido, em temperatura média (170 ºC a 190 ºC), por 10 minutos.

Vire com uma espátula e asse do outro lado.

Transfira para uma tigela com o açúcar e canela misturados e polvilhe a fatia.