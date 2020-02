Cozinhe a quirera na água, em fogo baixo, com a panela tampada até ficar macia. Escorra numa peneira. Reserve.

Frite o bacon e escorra. Reserve a gordura.

Frite a cebola e o pimentão na gordura do toucinho por 10 minutos. Misture metade do toucinho com a cebola, o pimentão e a quirera cozida. Tempere com sal e pimenta.

Junte o molho de tomate e coloque em uma forma refratária. Salpique com o toucinho restante e sirva com carnes ou aves assadas.