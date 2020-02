Calorias: 350 por porção

Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1/2 colher (chá) de manteiga

· 2 3/4 de xícaras (chá) de açúcar

· 1 xícaras (chá) de água

· 12 gemas passadas pela peneira e ligeiramente batidas

· 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo:

Unte com manteiga e polvilhe com açúcar uma forma redonda de 20 cm de diâmetro. Reserve. Leve ao fogo alto a água com o açúcar e mexa até dissolver.Ferva por cinco minutos ou até obter uma calda grossa. Acrescente a manteiga, misture, retire do fogo e deixe esfriar. Aqueça o forno em temperatura média. Junte as gemas e o coco ralado à calda e misture bem. Coloque na forma. Leve ao forno em banho-maria sobre uma assadeira com água fria e asse até firmar.