No liquidificador, bata as gemas com as claras.

Acrescente a manteiga, o açúcar e bata por mais 3 minutos.

Misture com o coco ralado e coloque em uma forma de 16 cm de diâmetro untada.

Deixe descansar por 10 minutos.

Leve ao forno, preaquecido a 180 ºC, em banho-maria por 45 minutos ou até ficar firme.

Deixe esfriar, desenforme e sirva com os fios de ovos.