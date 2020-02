Quiche de queijo e cogumelo

Calorias: 330

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Médio

Rendimento: 14

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 1/2 xícara de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de sal

. 1/2 xícara de manteiga gelada

. 1 ovo

. 3 colheres (sopa) de água gelada

Recheio:

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1 cebola picada

. 300 g de cogumelo fresco de Paris fatiado

. Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

. 1 xícara de queijo suíço ralado grosso (emmental ou gruyère)

. 4 ovos

. 3/4 de xícara de leite

Acessório:

. Forma de fundo removível com 28 cm de diâmetro

Modo de preparo:

Numa superfície lisa, coloque a farinha, o sal e a manteiga e misture até obter uma farofa. Faça uma depressão no centro e coloque o ovo e a água. Misture. Sove a massa, embrulhe-a em filme plástico e deixe por 30 minutos na geladeira. Aqueça o forno em temperatura média. Com um rolo, abra a massa sobre o fundo da forma e apare a borda com uma faca. Encaixe a lateral da forma. Com a massa restante, forme rolos pequenos. Pressione-os com os dedos na lateral da forma até revesti-la. Com um garfo, fure o fundo da massa em vários lugares. Forre a massa com papel-alumínio. Asse por 15 minutos ou até ficar firme. Retire o papel-alumínio. Asse por mais dez minutos ou até dourar. Retire do forno e reserve.

Recheio: Numa frigideira, derreta a manteiga. Refogue a cebola e o cogumelo por um minuto ou até murchar. Tempere com sal, retire do fogo e deixe amornar. Numa tigela, junte os demais ingredientes e tempere com sal e pimenta. Coloque a mistura de cogumelos na forma (se criar líquido, escorra) com a massa. Por cima despeje o recheio de ovos. Leve ao forno por 25 minutos.