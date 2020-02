Quibe de berinjela e ricota

Calorias: 280 por porção

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 2 xícaras (chá) de trigo para quibe

. 1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja

. 2 berinjelas, sem casca, cortadas em cubos

. 1 cebola picada

. 1 dente de alho picado

. 1 colher (sopa) de hortelã picada

. 2 colheres (sopa) de salsa picada

. 1 pitada de pimenta síria

. 2 colheres (sopa) de shoyu

. Sal a gosto

. 2 tomates, sem sementes, cortados em cubinhos

Recheio

. 3 rodelas grossas de ricota

. 1 colher (sopa) de azeite

. 6 azeitonas verdes picadas

. Orégano e sal a gosto

. Azeite a gosto para regar

Modo de preparo

Em vasilhas separadas, mergulhe o trigo e a proteína de soja em água morna e deixe hidratar por 15 minutos. Afervente a berinjela em água e sal por dois minutos.

Escorra e esprema o trigo, a soja e a berinjela para retirar o excesso de água. Triture rapidamente a berinjela no liquidificador no módulo pulsar. Junte todos os ingredientes numa tigela e misture bem.

Forre uma forma antiaderente com metade da mistura e espalhe uma camada da ricota amassada com o azeite, a azeitona, o orégano e o sal. Cubra com o restante da mistura e regue o azeite. Asse em forno médio até dourar.