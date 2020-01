Queremos provar a paçoca de pamonha, tutti-frutti, maracujá e maçã verde

Muita gente pensando no Dia dos Namorados, mas por aqui estamos ansiosas mesmo para a Festa Junina e todas as comidinhas gostosas dessa época. E pelo visto, vamos comer muita paçoca, hein?

Além da tradicional e queridinha, a marca Paçoquita lançou sabores diferentões para provarmos no arraial deste ano. Pamonha, maçã verde, tutti-frutti (que pinta a língua) e morango. E aí, qual te deixou mais curioso? Cada caixa tem 300 g e o valor sugerido é R$ 14,79.

–

Agora se você ficou louca para provar todos os novos sabores, a marca lançou a caixinha “Pirô”, com diversos tipos de paçoca na mesma embalagem. Você pode consumir as gostosuras de um jeito divertido, por meio de uma “roleta” disposta na caixa. Com 150 g, o preço sugerido é R$ 12,90.

Veja também



–

As novidades estarão disponível em todos os supermercados do Brasil a partir da segunda quinzena deste mês, por tempo limitado.