Queijo fresco caseiro

Calorias: 165 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 1 litro de leite azedo coalhado

. 1 colher (chá) de sal

Acessórios:

. Pano de prato limpo

. Peneira média

. Forminha com capacidade para 3/4 de xícara

. Filme plástico

. Tábua de madeira

Modo de preparo:

Acomode o pano de prato sobre a peneira e reserve. Forre a forminha com filme plástico e reserve. Numa leiteira, aqueça o leite até o ponto de fervura. Despeje o leite sobre o pano colocado em cima da peneira. Amarre as pontas, aperte bem e deixe escorrer por 20 minutos. Depois de escorrer o leite e obter uma massa úmida, acrescente o sal. Transfira a mistura para a forminha forrada e comprima bem. Em seguida desenforme o queijo, cuidadosamente, virando-o sobre a tábua. Sirva com pão e torradas.