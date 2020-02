Qual é o melhor leite para você?

O leite é um dos alimentos

mais completos que existem

Foto: Getty Images

Não é à toa que o leite é considerado um alimento completo. Olha só tudo o que ele faz pelo nosso organismo: é rico em proteínas, fundamentais para a formação e manutenção dos músculos; tem gorduras que equilibram a produção hormonal; possui fósforo, que ativa o cérebro e a memória; tem vitaminas impor tantes, como a B12, que fortalece o sangue, e a vitamina A, que faz bem para os olhos. Ufa! Também é composto de magnésio, cálcio e vitamina D, essenciais para ter ossos e dentes fortes. “Além de estar presente em grande quantidade, o cálcio do leite é mais facilmente absorvido pelo organismo”, explica a médica nutróloga Cristiane Coelho, especialista pela Associação Médica Brasileira e membro da Associação Brasileira de Nutrologia, e requisitada por várias famosas.

A, B, C ou especiais?

Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o leite A é o de melhor qualidade, por ser obtido e embalado no mesmo local, o que significa menor risco de contaminação. Os tipos B e C são produzidos e embalados em lugares diferentes. Para fazer esse transporte, o leite B é resfriado, o que garante mais qualidade do que o C. Ambos passam pela pasteurização, processo para eliminar as bactérias (que surgem durante o tempo de transporte), que assegura a durabilidade do produto: até quatro dias para o tipo B e até dois para o C. Existem também os leites especiais. Alguns são enriquecidos com vitaminas, como a B6 (produz energia muscular), C (tem ação cardioprotetora), D (auxilia a absorção do cálcio e do fósforo) e E (protege as células). Outros têm uma dose extra de ferro, o que ajuda a combater a anemia, ou mais cálcio, bom para evitar a osteoporose. Há ainda o leite rico em fibras, indicado para eliminar bactérias e prevenir o câncer. “A adição dessas substâncias nutritivas não altera o sabor ou a qualidade do leite. Mas é sempre importante associar esse alimento a uma dieta balanceada. Claro, comer errado e apenas tomar leite enriquecido não fará bem à saúde”, afirma Cristiane Coelho.

Gordo ou magro?

A quantidade de gordura saturada contida no leite determina se ele é integral (teor mínimo de 3%), semidesnatado (2,9% a 0,6%) ou desnatado (máximo de 0,5%). Este último é o mais rico em cálcio: um copo (240 ml) de leite desnatado tem 302 mg desse mineral, ante 297 mg presentes no tipo integral. “A principal característica do desnatado é não apresentar gordura alguma, ao contrário do light e do semidesnatado, que apresentam uma pequena taxa de lipídios”, diz a médica Cristiane Coelho.

E se o leite não cai bem?

Cólicas, gases e desconforto abdominal são sinais de que o leite é indigesto. Isso ocorre por intolerância à lactose, o açúcar natural desse alimento. Segundo importante jornal científico britânico, 75% da população mundial tem o problema. Isso ocorre quando o organismo não produz a quantidade suficiente de lactase, enzima que processa a lactose. Se é o seu caso, há duas boas opções no mercado: Parmalat Zymil ou Elegê, leites com 90% menos lactose que os comuns.