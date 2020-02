Pudim maravilhoso de arroz

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 250 g de arroz

. 2 xícaras (chá) de leite

. 6 ovos

. 6 bananas-da-terra

. 4 xícaras (chá) de água

. 1 colher (café) de fermento em pó

. 2 ramas de canela em pau

. 1 colher (sopa) de baunilha

. 3 1/2 xícaras (chá) de açúcar

. Raspas de 1 limão

. Manteiga para untar a forma

Modo de preparo:

Cozinhe o arroz na água com a canela. Coloque o leite e 1 xícara e 1/2 de açúcar. Retire a canela, acrescente os ovos e bata tudo no liquidificador. Misture delicadamente o fermento e as raspas de limão. Unte uma forma redonda (sem buraco e com fundo falso) com manteiga, polvilhe com farinha de trigo e coloque para assar. Depois de assado, leve para a geladeira.

Cobertura: Corte as bananas em rodelas. Derreta numa panela 2 xícaras de açúcar até caramelizar. Junte as bananas e deixe descansar por meia hora. Desenforme o arroz e coloque as bananas carameladas por cima.