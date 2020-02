Pudim de tapioca com caramelo

Em uma tigela, coloque o leite de coco, o leite, a tapioca e o coco ralado.

Deixe descansar por cerca de 30 minutos, ou até que a tapioca absorva todo o líquido.

Bata no liquidificador os ovos, o creme de leite e o leite condensado.

Junte à mistura de tapioca reservada.

Despeje tudo na forma de pudim previamente caramelizada e cubra com papel alumínio.

Leve ao forno, em banho-maria, por aproximadamente 1 hora.

Abra o forno, retire o papel alumínio e espete um palito no pudim.

Se o palito sair seco, o pudim está pronto.

Deixe esfriar, desenforme-o e leve à geladeira.

Para o caramelo, coloque o açúcar e a água em uma panela.

Misture até que ele dissolva.

Leve a panela ao fogo e deixe por aproximadamente 10 minutos, sem mexer.

Desligue o fogo quando o caramelo estiver marrom.

Com as costas de uma colher, espalhe o caramelo em uma forma de pudim com buraco no meio.