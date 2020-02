Pudim de tapioca

Calorias: 190 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Médio

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Pudim:

. 2/3 de xícara (chá) de tapioca

. 2 xícaras (chá) de leite desnatado

. 1 garrafa de leite de coco (200 ml)

. 3 ovos

. 1 xícara (chá) de leite em pó desnatado

. 4 colheres (sopa) de açúcar

. 1/2 coco ralado

. 1 pitada de sal

Calda:

. 1 colher (sopa) de açúcar

. 1/3 de xícara (chá) de água

Modo de preparo:

Preparo da calda: Coloque o açúcar e a água no fundo de uma forma de 20 cm de diâmetro com buraco no meio. Leve ao fogo até virar uma calda caramelizada. Reserve.

Preparo do pudim: Deixe a tapioca de molho no leite desnatado por 15 minutos e reserve. Bata no liquidificador, em velocidade máxima, o leite de coco, 2 gemas, 1 ovo inteiro, o leite em pó, o açúcar, o coco ralado, o sal e a tapioca. Em uma batedeira, bata as claras com 1 pitada de sal até obter picos firmes. Junte à mistura da tapioca. Aqueça o forno em temperatura alta. Despeje a mistura na forma previamente caramelizada. Leve ao forno em banho-maria por 1 hora, ou até que fique bem firme. Quando esfriar, desenforme. Sirva gelado.