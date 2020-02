Pudim de Ricota

Calorias: 248 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 500 g de ricota amassada

· 1 lata de leite condensado

· 1 colher (sopa) de suco de laranja

· 3 ovos

· 1/2 xícara (chá) de uva-passa branca

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 220 °C. Caramelize uma forma de 22 cm de diâmetro com furo central e reserve. No liquidificador, bata a ricota, o leite condensado, o suco de laranja e os ovos. Acrescente a uva-passa e despeje na forma. Cubra com papel-alumínio e leve para assar em banho-maria durante uma hora. Deixe esfriar, desenforme e decore com frutas picadas.

Dica:

Este pudim fica excelente servido com raspas de casca de laranja.