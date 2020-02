Pudim de Queijo Fresco

Aqueça o forno a 200 ºC.

Leve ao fogo baixo (160 ºC) 1/2 xícara (chá) de açúcar e deixe derreter até formar um caramelo.

Retire do fogo e espalhe no fundo e nas laterais de uma forma de buraco no meio. Reserve.

Amasse com um garfo o queijo fresco e leve ao liquidificador.

Junte os ovos, o açúcar restante, a farinha de trigo, o leite condensado e o leite.

Bata até formar uma mistura homogênea.

Despeje na forma reservada e asse em banho-maria por cerca de 1,5 hora ou até ficar firme.

Retire do forno e deixe esfriar completamente.

Desenforme sobre uma travessa e sirva gelado.