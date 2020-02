Pudim de Queijo com Calda de Goiabada

Calorias: 315 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 6 colheres (sopa) de margarina

· 1 xícara (chá) de açúcar

· 4 gemas

· 2 xícaras (chá) de ricota esfarelada

· 1 xícara (chá) de leite

· Raspas de 1 limão

· 3 colheres (sopa) de amido de milho

· 4 claras em neve

Calda:

· 150 g de goiabada cortada em cubinhos

· 1/2 xícara (chá) de água

· Queijo ralado para decorar

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 180 ºC. No liquidificador, bata a margarina, o açúcar e as gemas até obter um creme. Acrescente a ricota, o leite, a raspa de limão e o amido de milho. Por último misture delicadamente as claras em neve. Unte com margarina uma forma de 22 cm com furo central e polvilhe com açúcar. Despeje o creme e asse em banho-maria, no forno, por uma hora. Deixe esfriar bem e desenforme.

Calda:

Em uma panela, coloque a goiabada, a água e deixe ferver até formar uma calda grossa. Deixe amornar e despeje sobre o pudim. Polvilhe o queijo ralado por cima e sirva em seguida.

Dica:

Se preferir, substitua a calda de goiabada por calda de morango.