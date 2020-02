Pudim de frutas vermelhas

Umedeça com água uma forma redonda média (cerca de 18 cm de diâmetro) e forre-a com filme plástico, apertando bem para não deixar rugas.

Cuide para deixar sobras do filme plástico nas bordas do refratário, suficientes para cobrir o doce no final.

Depois, coloque a mistura de frutas vermelhas em uma panela e junte metade do açúcar.

Incorpore bem o açúcar às frutas e leve-as para cozinhar em fogo médio (170 ºC a 190 ºC).

Quando ferver, acrescente o restante do açúcar e misture bem até o açúcar dissolver totalmente.

Cozinhe as frutas com o restante do açúcar por cerca de 5 minutos, em fogo médio, até formar uma calda.

Retire as frutas do fogo e despeje-as em uma peneira, apoiada em uma tigela, para escorrer bem a calda por cerca de 30 minutos.

Reserve separadamente as frutas e a calda escorrida.

Enquanto a calda das frutas escorre, remova as cascas das fatias de pão de forma.

Molhe as fatias de pão na calda de frutas escorrida e comece a montagem do pudim.

Não deixe que as fatias de pão fiquem muito molhadas, aperte-as um pouco para escorrer o excesso de calda.

Cubra o fundo e as bordas da forma com as fatias de pão umedecidas na calda.

Corte as fatias, se necessário, para não deixar nenhuma fresta entre elas, de modo que preencha totalmente a forma.

Espalhe as frutas escorridas no centro do pudim.

Feche-o com mais fatias de pão umedecidas.

Cubra o pudim com o filme plástico das bordas da forma.

Depois, coloque um peso sobre o ele (outra tigela, lata de conserva, prato pesado) e leve-o à geladeira por pelo menos 4 horas, para firmar bem.

Pouco antes de servir, retire o pudim da geladeira, solte o plástico da parte inferior e desenforme a sobremesa sobre um prato.

Decore o pudim com as frutas frescas e com açúcar de confeiteiro.

O açúcar é rapidamente absorvido pela umidade do pudim, então polvilhe o açúcar apenas imediatamente antes de servir.