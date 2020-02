Pudim de claras com praliné

Calorias: 502

Categoria: Pudim

Dificuldade: Médio

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 6 claras

. 1 1/4 xícara de açúcar

. Manteiga para untar

. 1 1/2 xícara de creme de leite fresco

. 1 receita de praliné



Praliné:

. 1 xícara de açúcar

. 2 colheres (sopa) de água

. 1/2 colher (chá) de cremor tártaro

. 1 xícara de amêndoa, sem pele, torrada

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. Manteiga para untar

Modo de preparo:

Na batedeira, bata as claras em neve. Sem parar de bater, acrescente aos poucos o açúcar até obter picos firmes. Em uma fôrma de buraco no meio, de 22 cm de diâmetro, untada com manteiga, leve ao forno quente (200 ºC), preaquecido, em banho-maria, por 40 minutos ou até ficar firme. Deixe amornar e desenforme. Leve para gelar por no mínimo duas horas. Na batedeira, bata o creme de leite até obter picos firmes. Reserve. No processador, pulse o praliné até formar uma farofa grossa, reservando alguns pedaços para decorar. Cubra todo o pudim com o creme de leite batido e polvilhe com a farofa de praliné. Sirva decorado com os pedaços de praliné reservados.

Praliné: Em uma panela, leve ao fogo médio o açúcar, a água e o cremor tártaro, mexendo sempre, até dissolver o açúcar. Cozinhe, sem mexer, por cinco minutos ou até a calda atingir a cor de caramelo. Desligue o fogo, junte a amêndoa e a baunilha e misture. Em uma superfície untada com manteiga, espalhe o caramelo com uma colher, formando uma camada fina. Espere esfriar e endurecer. Com as mãos, quebre a placa endurecida em pedaços grandes.