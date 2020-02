Pudim de chocolate

Calorias: 277 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 xícara (chá) de leite condensado

· 1 xícara (chá) de creme de leite

· 3 ovos

· 1 xícara (chá) de chocolate em pó

· 1 colher (sopa) de manteiga

Para untar:

· Manteiga

Para polvilhar:

· Chocolate em pó

Para decorar:

· Chantilly pronto a gosto

Acessório:

· Forma refratária de 23 cm de diâmetro para pudim

Modo de preparo:

Bata rapidamente todos os ingredientes no liquidificador. Distribua na forma, untada e polvilhada com chocolate em pó. Asse no micro-ondas em potência alta por oito minutos. Retire do forno, deixe amornar e desenforme. Decore com chantilly em toda a volta e deixe na geladeira até servir. Dica: Experimente servir o pudim com calda de café. Numa panela pequena em fogo médio, bata com batedor de mão 200 g de chocolate meio amargo picado, 1/3 de xícara (chá) de manteiga cortada em pedacinhos e duas colheres (sopa) de café solúvel diluído em meia xícara (chá) de água fervente. Quando a calda estiver bem lisa. Retire do fogo e deixe esfriar. Sirva com as porções de pudim.