Bata no liquidificador o creme de leite, o leite condensado, o Bis® picado e a gelatina preparada de acordo com as instruções da embalagem.

Misture delicadamente as claras em neve ao creme e transfira para uma forma retangular.

Leve o pudim para gelar por 4 horas.

Desenforme e decore com Bis® picado.