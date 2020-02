Pudim de Ameixa

Bata no liquidificador as 200 g de ameixa e o leite.

Transfira para uma tigela, junte os ovos e 1/4 de xícara (chá) de açúcar.

Misture bem.

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC).

Transfira a massa para uma forma de buraco no meio com 23 cm de diâmetro, untada com manteiga.

Leve ao forno em banho-maria com a água já quente por 1h20 ou até que, ao enfiar um palito no pudim, ele saia limpo.

Prepare a calda de ameixa.

Em uma panela, junte todos os ingredientes restantes e ferva-os por 15 minutos.

Retire do fogo e deixe esfriar.

Derrame sobre o pudim.