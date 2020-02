Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite, 1/4 de xícara de açúcar e leve ao fogo, mexendo até ferver.

Retire do fogo, misture a baunilha e a gelatina dissolvida de acordo com as instruções da embalagem.

Distribua em forminhas individuais levemente untadas com óleo e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas.

Cozinhe o suco, o amido de milho e o açúcar restante, mexendo sempre até engrossar.

Deixe esfriar e sirva com o pudim.