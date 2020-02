Profiterole

Calorias: 310 por porção

Categoria: Biscoito e bolacha

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 xícara (chá) de água

. 100 g de manteiga

. 1 pitada de sal

. 1 1/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 4 ovos

. 200 g de chocolate meio amargo

. 100 ml de creme de leite

. 100 ml de sorvete de chocolate

. 100 ml de sorvete de creme

. 100 ml de sorvete de framboesa

Modo de preparo

1. Prepare a massa: leve ao forno a água, a manteiga e o sal em uma panela de fundo grosso e, quando ferver, junte a farinha de trigo de uma só vez.

2. Mexa com uma colher de pau até a massa formar uma bola. Retire do fogo e reserve.

3. Junte os ovos, um a um, mexendo devagar.

4. Coloque a massa em um saco de confeiteiro e com o bico grande faça as carolinas em uma assadeira untada e forrada com papel-manteiga.

5. Asse em forno médio, preaquecido, por 30 minutos. Deixe esfriar.

6. Faça a cobertura: pique bem o chocolate meio amargo e misture com o creme de leite.

7. Ponha em uma tigela e leve ao banho-maria até derreter. Mexa bem e reserve.

8. Para a montagem, deixe o sorvete amolecer fora do freezer por 5 a 10 minutos.

9. Com uma colher, mexa-os até obter uma consistência pastosa, porém ainda firme.

10. Coloque os 3 sabores em 3 sacos de confeiteiro com o bico nº 7.

11. Corte as carolinas e recheie-as com os sorvetes.

12. Leve ao freezer até a hora de servir.

13. Disponha as carolinas em um prato de servir e regue com a calda de chocolate derretido ainda quente.

Dica: cuidado para não congelar as carolinas nem deixar o sorvete endurecer.