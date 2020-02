Pizza de frigideira com batata e ovos

Calorias: 471 por porção

Categoria: Pizza

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 3 batatas médias cruas cortadas em rodelas finas

. 5 colheres (sopa) de óleo

. 5 ovos

. 1/4 de xícara (chá) de leite

. Sal e pimenta a gosto

. 1 colher (chá) de fermento em pó

. 150 g de queijo prato ralado

. 8 tomates-cereja cortados em rodelas

. Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo e doure as batatas. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos, o leite, o sal, a pimenta e o fermento. Na frigideira que já usou, sem lavar, alterne camadas de rodelas de batatas com camadas de queijo ralado – reserve 2 colheres (sopa) do queijo para a cobertura.

Por cima das camadas, coloque os ovos batidos e cozinhe com a tampa, no fogo brando, até formar uma omelete. Por cima, distribua as rodelas de tomate, polvilhe o queijo reservado e o orégano. Tampe e deixe no fogo até o queijo derreter. Sirva em seguida.