Corte os pimentões ao meio no sentido do comprimento e retire as sementes. Reserve.

Em um recipiente à parte, misture o atum, o arroz integral, o amaranto, as ervilhas, a salsa e o queijo.

Recheie as metades dos pimentões com a mistura de atum, coloque em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 25 minutos. Sirva a seguir.