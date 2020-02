Pimentão recheado

Calorias: 220

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 8 pimentões sem pele cortados ao meio

· 1 colher (chá) de orégano fresco

· 2 cebolas picadas

· 3 dentes de alho picados

· 4 colheres (sopa) de azeite

· 10 fatias de pão de forma sem casca molhadas no leite

· 5 xícaras (chá) de arroz cozido

· 4 colheres (sopa) de parmesão ralado

· 1 tomate sem pele e sem sementes picado

· Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

Modo de preparo:

Retire as sementes dos pimentões. Refogue o orégano, a cebola e o alho em 2 colheres (sopa) de azeite. Passe o pão pelo processador. Misture metade do pão com o arroz e o queijo. Tempere com o sal e a pimenta. Recheie os pimentões. Ponha-os sobre uma forma com papel-alumínio. Misture o pão restante com o tomate e a salsa. Ponha sobre o pimentão e regue com o azeite. Asse por 15 minutos.